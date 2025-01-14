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Çanakkale'de eşi ölen profesör tutuksuz yargılanacak

Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan akademisyen eşi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA

Giriş Tarihi:

Çanakkale’de eşi ölen profesör tutuksuz yargılanacak

Yavaş'ın, 30 Ekim 2024'te, Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesindeki apartmanın 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davası, Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesine devroldu.

Çanakkale’de eşi ölen profesör tutuksuz yargılanacak

Bugün görülen duruşmada mahkeme heyetince tahliyesine karar verilen Yavaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çanakkale’de eşi ölen profesör tutuksuz yargılanacak

Olay

ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş, restoratör eşi Tuğba Yavaş'ın ölümüne ilişkin şüphe nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yavaş'ın, 8 Ocak'ta görülen ilk duruşmada, yargılanmasının 2. Asliye Ceza Mahkemesinden alınıp 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilmişti.

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