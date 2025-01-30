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Haberler Çanakkale Çanakkale'de piyasa değeri 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Çanakkale'de piyasa değeri 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belirlenen adreste yapılan zehir operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 40 adet kağıda sarılı vaziyette skunk uyuşturucu maddesi ile 13 adet metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Çanakkale’de piyasa değeri 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Gelibolu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, ilçe merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından sabaha karşı bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda şüpheli İ.Ç. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 40 adet kağıda sarılı vaziyette skunk uyuşturucu maddesi ile 13 adet metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale’de piyasa değeri 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Gelibolu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğünce, gelecek günlerde operasyonların devam edeceği, insanları zehirleyen tacirlere göz açtırılmayacağı belirtildi.

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