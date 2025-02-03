Çanakkale’de belediye çalışanı uyuşturucu baronu çıktı

Çanakkale'de, imitasyon tişörtlerinin arasına gizledikleri uyuşturucuları, motosikletli kuryelerle müşterilere ulaştıran şebekeyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Örgütün ikinci adamı olan Güzelyalı sorumlusu Yusuf Ulukurt'un uzun süredir Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı belirlenirken, uyuşturucuyu fıstık poşetlerine yerleştirip sorumlu olduğu halk bahçesi tuvaletlerinde sattırdığı ileri sürüldü.

İddiaya göre kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevine giren Sercan Toplu, uyuşturucu çetesinin lideriydi ve çetesini açık cezaevinden kontrol ediyordu. Uyuşturucu sevkiyatı için paravan şirketler kullanan çete üyeleri, Çanakkale'yi adeta parsellemişti.