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Haberler Çanakkale Domuz avında kendisini vurdu

Domuz avında kendisini vurdu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde köyde domuz avına çıkan Yusuf Ü., dengesini kaybederek yere düştüğü sırada yanlışlıkla kendisini vurarak ağır yaralandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Domuz avında kendisini vurdu

Çanakkale'deki olay, akşam saat 20.00 sıralarında Yenice ilçesine bağlı Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Domuz avına çıkan Yusuf Ü., ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla yaralanan Yusuf Ü., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Domuz avında kendisini vurdu

İlk müdahalesi burada yapılan Yusuf Ü., durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen avcının tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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