Ayvacık’ta deve güreşleri coşkusu

ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesinde 7. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi. Düzenlenen deve güreşlerine Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 190 deve güreşti. Binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği deve güreşi festivali renkli görüntüler oluşturdu. Develerin mücadeleleri nefesleri kesti. Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram deve güreşleri festivalinin her yıl düzenlediklerini belirterek, "Bizi biz yapan değerlerimize ve geleneklerimize sahip çıkıyoruz. Kültür turizmi olarak yaptığımız bu etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz" dedi.