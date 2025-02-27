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Haberler Çanakkale Çanakkale'de zıpkınla 1.8 metre boyunda 63 kilogram akya balığı avladı

Çanakkale'de zıpkınla 1.8 metre boyunda 63 kilogram akya balığı avladı

Çanakkale'de tüpsüz zıpkınla dalış yapan Çetin Ege Doğan (45), 63 kilo ağırlığında 1.8 metrelik akya balığı yakaladı. Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonrası Doğan, akyayı kıyıya çıkardı. Balığı zıpkınla avlayan Doğan, bu anları da su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Çanakkale’de zıpkınla 1.8 metre boyunda 63 kilogram akya balığı avladı

Çanakkale'de 20 yıldır profesyonel olarak sportif amaçlı dalış yapan Çetin Ege Doğan, Saroz açıklarında geçtiğimiz günlerde trofe denilen (nadiren avlanabilen türünün büyük balığı) avladı. Dalış elbiseleri, gözlük, şnorkel ve zıpkınıyla tüpsüz olarak 25 metre derinliğe dalan Doğan, daldıktan bir süre sonra zıpkınıyla bir akya sürüsüyle karşılaştı. Doğan, zıpkınıyla 63 kilogram ağırlığında 1.8 metre boyunda akya balığı avladı.

Çanakkale’de zıpkınla 1.8 metre boyunda 63 kilogram akya balığı avladı

Yaklaşık 1 saat süren mücadele sonrası Doğan, akyayı kıyıya çıkardı. Balığı zıpkınla avlayan Doğan, bu anları da su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Çetin Doğan, daha önce de büyük balıklarla karşılaştığını avladığını belirtirken, bu tarz büyüklükteki balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.

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