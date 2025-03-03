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Haberler Çanakkale Emanet aldığı motorla canından oldu

Emanet aldığı motorla canından oldu

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

Giriş Tarihi: Gazete

Emanet aldığı motorla canından oldu

ÇANAKKALE'NİN Biga ilçesinde, emanet aldığı motosikletle seyir halindeyken bir araca çarpan Ömer Faruk Fuçucuoğlu (24), kazanın ardından yol kenarına savrularak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Fuçucuoğlu, emanet aldığı 34 ETD 246 plakalı motosikletle seyir halindeyken, önündeki 34 MG 9531 plakalı araca çarptı.

Emanet aldığı motorla canından oldu

Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden Fuçucuoğlu yol kenarına savruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Fuçucuoğlu hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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