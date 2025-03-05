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Çanakkale'de milyonluk vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakalandı

Çanakkale'de, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp, 77 yaşındaki H.U.'yu 1 milyon TL dolandıran 5 şüpheli, 5 ilde düzenlenen operasyonla yakalanıp, adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA

Giriş Tarihi:

Çanakkale’de milyonluk vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakalandı

Merkeze bağlı Kepez beldesinde yaşayan 77 yaşındaki H.U'yu telefonla arayan şüpheliler kendilerini kamu personeli olarak tanıttı.

Zanlılar, 5 bilezik, ⁠3 çeyrek altın, ⁠3 parça altın saat kordonu, ⁠2 altın kolye ve 2 çift altın küpeyi H.U'nun evine gelerek aldı.

Çanakkale’de milyonluk vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakalandı

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.U, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çanakkale’de milyonluk vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakalandı

Polis, Siirt, Adana, İstanbul ve Kocaeli'de 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda suç örgütünün elebaşı olduğu değerlendirilen H.S. (51) ile Ö.E. (22), ⁠R.Ç. (42), E.A. (50) ve Ö.Ç. (38) yakalandı. Zanlılardan M.P'nin ise farklı bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

Çanakkale’de milyonluk vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakalandı

Adreslerde yapılan aramada 5 SIM kart, 6 cep telefonu ile sahte kimlik belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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