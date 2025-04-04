Motosiklet bir canı hayattan kopardı

ÇANAKKALE'DE seyir halindeki motosikletin bariyere çarptığı kazada üniversite öğrencisi sürücü hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 15.30 sıralarında Çanakkale Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Emir Can Okuducu (24) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Yolun solunda bulunan bariyere ve refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan sürücü ağır yaralandı.

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

SAĞLIK ekiplerinin müdahale ettiği Okuducu hayatını kaybetti. ÇOMÜ Rektörlüğü yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Fen Fakültesinde eğitimini sürdürmekte olan öğrencimiz Emir Can Okuducu'yu elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ailesi olarak başımız sağ olsun. Öğrencimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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