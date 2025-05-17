Sokak ortasında kadın cinayeti

Çanakkale sabaha korkunç bir cinayetle uyandı. 25 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Zan, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.

Eşinden kaçarak Çanakkale'ye gelen Zeynep Zan, bir süredir eşinden ayrı yaşıyordu. İddiaya göre, Zeynep Zan'ı takibe alan eşi Uğur Zan, sabah saatlerinde genç kadının kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü 34 GGZ plakalı aracıyla kesti. Ardından yanında taşıdığı silahla başına tek el ateş etti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet anına tanıklık eden görgü tanıkları ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Çevredeki güvenlik kameraları da olay anını saniye saniye kaydetti. Olay yerinden kaçamayan saldırgan Uğur Zan ise suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.