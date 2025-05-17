  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Çanakkale Sokak ortasında kadın cinayeti

Sokak ortasında kadın cinayeti

CENNETE ÜSTEMEL

Giriş Tarihi: Gazete

Sokak ortasında kadın cinayeti

Çanakkale sabaha korkunç bir cinayetle uyandı. 25 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Zan, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.

Sokak ortasında kadın cinayeti

Eşinden kaçarak Çanakkale'ye gelen Zeynep Zan, bir süredir eşinden ayrı yaşıyordu. İddiaya göre, Zeynep Zan'ı takibe alan eşi Uğur Zan, sabah saatlerinde genç kadının kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü 34 GGZ plakalı aracıyla kesti. Ardından yanında taşıdığı silahla başına tek el ateş etti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet anına tanıklık eden görgü tanıkları ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sokak ortasında kadın cinayeti

Çevredeki güvenlik kameraları da olay anını saniye saniye kaydetti. Olay yerinden kaçamayan saldırgan Uğur Zan ise suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA