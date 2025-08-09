Batan teknede bir can kaybı

ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesi açıklarında batan teknedeki 1 kişi yüzerek kıyıya ulaşırken, Kemal Okur (55) adlı vatandaş ise hayatını kaybetti. Olay, saat 01.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Burhanlı köyü açıklarında meydana geldi. Kemal Okur ve A.S. (60), 8 buçuk metre uzunluğundaki 'Deren 48' isimli tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra tekne su almaya başladı. Su alan tekne batınca çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. A.S., kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Kemal Okur için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, Kemal Okur'un cansız bedenine ulaştı.