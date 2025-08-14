Çanakkale’de milyonluk skandal

İddiaya göre Çanakkale Belediyesi tarafından iki hafta önce satın alınan itfaiye aracı, itfaiye müdürünün talimatıyla önlem amaçlı kendi yaşadığı siteye sevk edildi.

BIRAKIP KAÇTILAR

Sensörleri sayesinde kendi kendini söndürebilme özelliğine sahip 22 milyon lira değerindeki itfaiye aracı, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in de katıldığı program ile İtfaiye Müdürü Olcay Runa ve personeline teslim edildi.

Müdür Runa, önceki gün başlayan yangında itfaiye aracını ve 4 deneyimsiz personelini, önlem amaçlı kendi yaşadığı Sarıcaeli Köyü'ndeki içerisinde 9 özel villanın bulunduğu Yamaç Sitesi'nde görevlendirdi.

Aracın birçok teknik özelliğini bilmeyen tecrübesiz personel, köye girdikleri sırada ormanlık alanda alevlerin ortasında kalınca aracı terk etmek zorunda kaldı. 4 itfaiye personeli araçtan uzaklaşarak canını zor kurtarırken dakika da 3 bin 200 litre su atabilen, sensörleri sayesinde kendini söndürebilen 22 milyon lira değerindeki araç, sistem devreye sokulamadığı için tamamen küle döndü. Yangın kısa sürede siteyi sararken İtfaiye Müdürü Olcay Runa'nın gın evi de dahil 3 ev tamamen yandı.