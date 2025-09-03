Alkışlar Melisa’ya

ÇANAKKALE'DE üniversite eğitimini sürdüren Melisa Taş, bugüne kadar gerçekleştirdiği iyilik projeleriyle herkesin sevgi ve takdirini kazandı. Yıllarca içinde umutla beslediği 'şehitler adına bir kütüphane kurma' sevdasıyla yola çıkan genç kız, sosyal medya sayesinde çeşitli kesimlere ulaşarak bu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Çevresinden aldığı desteklerle bir yılda 10 kütüphane kurmayı başaran Taş, görev üstlendiği çeşitli gönüllülük projeleriyle gençlere örnek oldu.

KÜTÜPHANE projelerini Çanakkale, Erzurum, Hakkari Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Elazığ, Siirt, Batman ve Ağrı'nın köylerinde hayata geçiren Taş, "Çevremdekilerin güven ve desteğiyle kütüphaneleri kurduk. 81 ilimizden bağışlanan kitaplarla rafları doldurduk. Yangında, depremde arkadaşlarımızla sahadayız. Nerede ihtiyaç varsa orada olmaya çalışıyoruz. Halkımızdan, devletimizden gelen yardımları gönüllüler olarak insanlarımıza ulaştırıyoruz" dedi.

ÇOCUKLARA ÖNCELİK

Çocuklara yönelik yardım faaliyetlerine de katılan Melisa Taş, "Köylere ilk başta kitap toplayıp götürmeyi planlıyorduk. Sonra giyim, kırtasiye malzemesi derken, bir sosyal sorumluluk projesine dönmüş oldu. Gittiğimiz yerlerde öğrencilerle fidan diktik, kedi ve köpekleri besledik" dedi.

'BU NESİL GÜZEL İŞLER YAPACAK'

Üniversite eğitimini sürdürürken boş zamanlarında çeşitli işler yaparak para biriktiren Melisa Taş, bu birikimiyle de bireysel olarak insanları mutlu edecek sosyal projeler geliştiriyor. Taş, "Bu neslin çocukları çok güzel işler yapacak" ifadelerini kullandı.