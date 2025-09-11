Sahte rezervasyon çetesine darbe: 5 tutuklama

ÇANAKKALE'DE merkezli 4 ilde, bilişim sistemleri üzerinden oteller adına sahte rezervasyon yaparak çok sayıda kişiyi dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bilişim sistemleri üzerinden oteller adına sahte rezervasyon ile dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik Çanakkale başta olmak üzere İstanbul, Edirne ve Sivas'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda B.M., M.D., M.E., M.T., A.A. ve E.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen B.M., M.D., M.E., M.T. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.H. serbest bırakıldı.