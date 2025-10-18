Kızı akran zorbalığına uğrayan anne isyan etti

ÇANAKKALE'DE akran zorbalığına uğrayan kız şikayette bulunursa bıçaklanmakla tehdit edildi. Çanakkale'de lise öğrencileri E.A. (14) ve B.I.Ç. (14) kavga etti. B.I.Ç.'nin kavga esnasına E.A.'yı yerde saçlarından tutup sürüklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın aslında yaklaşık 2 yıllık bir sürece tekabül ettiğini belirten E.A.'nın annesi Dilek Ş. (39), "Yaklaşık iki sene öncesinden bu zamana uzanan bir olay ve ardı kesilmiyor" dedi.

'KIZIM OKULDA GÜVENDE DEĞİL'

Darbedilen E.A.'nın annesi Dilek Ş., olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Dilek Ş., "Şu an olması gereken aslında kızımın okula daha güvenli, daha sağlam bir şekilde gidebilmesi. Karşı taraf her ne kadar o gün olumlu yaklaşsa da maalesef ki kızımın bu akranı durmak bilmiyor. Şu an aynı okuldalar ve kızımın güvende olmadığını biliyorum. Ben de kaç gündür işe gidemiyorum. Kızım okula gitmemekte çok diretiyor. Adalete güveniyorum. İnşallah en kısa zamanda gerekli olan yapılacaktır" dedi.