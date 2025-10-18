Savaş malzemeleri artık satışa çıkarılamayacak

AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu yasa teklifinde Çanakkale Savaşı malzemelerine ilişkin madde dikkat çekti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşı malzemelerinin şu anda taşınır kültür varlığı sayılmadığına dikkat çekerek, "Çanakkale savaş malzemeleri çarşıda, pazarda, birçok antika dükkânında satılır hâle geldi. Hatta, dijital mecralarda Çanakkale savaş malzemelerinin açık artırma usulü satıldığını görünce üzüldük, bununla alakalı da bir kanuni himaye almak istedik. Dolayısıyla, Çanakkale harp malzemelerinin taşınır kültür varlığı statüsüne alınarak derli toplu bir envanter kaydı şeklinde bunların artık elden ele alınıp satılması önlenecek" "dedi.