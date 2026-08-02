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Haberler Çanakkale SON DAKİKA... Alevler Çanakkale'yi sardı: Bayramiç'teki yangına havadan ve karadan yoğun müdahale

SON DAKİKA... Alevler Çanakkale'yi sardı: Bayramiç'teki yangına havadan ve karadan yoğun müdahale

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

AA

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Muratlar ve Hacıbekirler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



EKİP SAYISI ARTIRILDI

Yangını kontrol altına alabilmek için bölgedeki ekip sayısı artırıldı.



VALİ TORAMAN, SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Bayramiç'teki orman yangınını söndürme çalışmalarını Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ederek, sahadaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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