SON DAKİKA: Çanakkale'de ilaçlama faciası! Komşunun böcek ilacı can aldı

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Uğun Çanlı, dün akşam evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu.
Çanlı, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü.
Sevda ve Yusuf Talha Çanlı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
İLK BULGU ZEHİRLENME OLDU!
Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme bulgusu belirlendi.
Yusuf Talha'nın, durumunun kötüleşmesi üzerine hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!
Çocuk burada hayatını kaybetti, annenin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
EVİN SAHİBİ İLE İLGİLİ FİRMA GÖREVLİSİ GÖZALTINDA
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.