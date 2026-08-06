SON DAKİKA: Çanakkale'de ilaçlama faciası! Komşunun böcek ilacı can aldı

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Uğun Çanlı, dün akşam evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu.

Çanlı, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü.



Sevda ve Yusuf Talha Çanlı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.