Çanakkale'deki ilaçlama faciasında kahreden ihmal ortaya çıktı! Facia göz göre göre gelmiş...

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç olay; Barbaros Mahallesi Şehit Güral Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir tahtakurularıyla başı dertte olan ev sahibi Zeynep Beyaz, Koruma Mühendislik ile dairesinin ilaçlanması konusunda şirket sahibi Özgür Erkan ile anlaştı.

Beyaz, geçtiğimiz Pazartesi günü ilaçlama için daireye gelen Özgür Erkan'a anahtarı teslim ederek apartmandan ayrıldı.

İddiaya göre ilaçlamanın yapılacağına dair hiçbir komşusuna da bilgi vermedi.