Çanakkale'deki ilaçlama faciasında kahreden ihmal ortaya çıktı! Facia göz göre göre gelmiş...

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç olay; Barbaros Mahallesi Şehit Güral Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir tahtakurularıyla başı dertte olan ev sahibi Zeynep Beyaz, Koruma Mühendislik ile dairesinin ilaçlanması konusunda şirket sahibi Özgür Erkan ile anlaştı.
Beyaz, geçtiğimiz Pazartesi günü ilaçlama için daireye gelen Özgür Erkan'a anahtarı teslim ederek apartmandan ayrıldı.
İddiaya göre ilaçlamanın yapılacağına dair hiçbir komşusuna da bilgi vermedi.
YAN DAİREYE SIZDI
Firma sahibi Özgür Erkan ve işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş, saatler süren ilaçlamanın sonunda apartmandan ayrıldı. Ancak iddiaya göre ilerleyen saatlerde ilaçlamada kullanılan kimyasallar yan daireye sızınca tam bir aile faciası yaşandı.
Anne Sevda ile ailenin tek çocuğu olan Yusuf Talha Çanlı, sızan gazdan zehirlenerek bayıldı. Akşam saatlerinde eve dönen baba Uğur Canlı, baygın vaziyette bulduğu eşini ve oğlunu hemen hastaneye götürdü.
AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU
İlk müdahale sonrası anne ve oğlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşınca hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledilen küçük Talha, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ALT KAT KOMŞUSU DA ZEHİRLENDİ
Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken aynı apartmanda yaşayan Cemile Varlı'da mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle geç saatlerde hastaneye başvurdu.
TUTUKLANDILAR
Yaşanan facianın ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında daire sahibi Zeynep Beyaz, firma yetkilisi Özgür Erkan ve işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş gözaltına alındı.
Firma yetkilisi Erkan ilk ifadesinde daire sahibine ilaçlama ile ilgili her türlü bilgilendirmeyi ve riskleri anlattıklarını ileri sürdü.
İfadelerinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Zeynep Beyaz, firma yetkilisi Özgür Erkan tutuklanırken, işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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İLK BEBEKMİŞ
Öte yandan faciada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Y. Talha Çanlı ile ilgili herkesi derinden sarsan bir ayrıntı ortaya çıktı. Çanlı'nın, 9 yıl önce Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yeni binasında dünyaya gelen ilk bebek olduğu geçtiğimiz Temmuz ayında ise sünnet olduğu öğrenildi.