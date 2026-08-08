İlaçlama faciasında iki tutuklama

Çanakkale'de tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran ilaçlama faciasının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre ev sahibi Zeynep Beyaz, Koruma Mühendislik ile dairesinin ilaçlanması konusunda şirket sahibi Özgür Erkan'a anahtarı teslim ederek apartmandan ayrıldı ancak ilaçlamanın yapılacağına dair hiçbir komşusuna bilgi vermedi. Özgür Erkan ve işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş, saatler süren ilaçlamanın sonunda apartmandan ayrıldı. İlaçlamada kullanılan kimyasallar yan daireye sızınca anne Sevda Çanlı ile ailenin tek çocuğu olan Yusuf Talha Çanlı, gazdan zehirlenerek bayıldı. Akşam saatlerinde eve dönen baba Uğur Canlı, baygın vaziyette bulduğu eşini ve oğlunu hemen hastaneye götürdü. İlk müdahale sonrası anne ve oğlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşınca hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledilen küçük Talha, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KOMŞU DA ZEHİRLENDİ

Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken aynı apartmanda yaşayan Cemile Varlı da kusma ve baş dönmesi şikayetiyle geç saatlerde hastaneye başvurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zeynep Beyaz ve firma yetkilisi Özgür Erkan sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İLK BEBEKMİŞ

Faciada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın, 9 yıl önce Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yeni binasında dünyaya gelen ilk bebek olduğu, geçtiğimiz Temmuz ayında ise sünnet olduğu öğrenildi.