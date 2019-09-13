Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, karşı şeride geçen kamyonun altında kalan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Selçuk Demir hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Antalya yönünden Denizli istikametine giden Nuri Koçak yönetimindeki 20 ZY 014 plakalı kamyon, Cankurtaran mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek ters istikamette giden Ahmet Selçuk Demir'in kullandığı 06 BJG 670 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Denizli Pamukkale'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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