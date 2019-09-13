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Pamukkale'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli Pamukkale'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

13.09.2019, 21:39 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019,21:48

'nin Pamukkale ilçesinde, karşı şeride geçen kamyonun altında kalan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Selçuk Demir hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Antalya yönünden istikametine giden Nuri Koçak yönetimindeki 20 ZY 014 plakalı kamyon, Cankurtaran mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek ters istikamette giden Ahmet Selçuk Demir'in kullandığı 06 BJG 670 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

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