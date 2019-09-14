  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Deprem bölgesinde devlet desteği

bölgesinde devlet desteği

Deprem bölgesinde devlet desteği
Giriş Tarihi: 14.9.2019

'de 8 Ağustos'ta merkez üssü Bozkurt olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 1 milyon 700 bin liralık destek verildiği valilik tarafından duyuruldu.

Denizli'de 8 Ağustos'ta merkez üssü Bozkurt olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 1 milyon 700 bin liralık destek verildiği valilik tarafından duyuruldu. Depremin ardından bölgeye AFAD tarafından Denizli, Afyon, İzmir ve Isparta'dan 55 Arama Kurtarma Personeli ve 11 aracın görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Türk Kızılayı'nca yeme ve içme ihtiyaçlarının karşılanması için 16 personel, 7 araç ve 2 ikram aracı sahada görev yapmış ve her öğün için 400 kişilik sıcak yemek çıkarılmıştır. Afet bölgesinde 250 kız çocuğu, 250 erkek çocuğu ve 300 bebek kıyafeti dağıtımı yapıldı; ilçeye 480 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı ile 250 adet battaniye ve 100 adet yatak gönderilmiştir" denildi.

HASAN DURNA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deprem bölgesinde devlet desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN