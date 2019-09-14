Deprem bölgesinde devlet desteği

Denizli'de 8 Ağustos'ta merkez üssü Bozkurt olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 1 milyon 700 bin liralık destek verildiği valilik tarafından duyuruldu.

Denizli'de 8 Ağustos'ta merkez üssü Bozkurt olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 1 milyon 700 bin liralık destek verildiği valilik tarafından duyuruldu. Depremin ardından bölgeye AFAD tarafından Denizli, Afyon, İzmir ve Isparta'dan 55 Arama Kurtarma Personeli ve 11 aracın görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Türk Kızılayı'nca yeme ve içme ihtiyaçlarının karşılanması için 16 personel, 7 araç ve 2 ikram aracı sahada görev yapmış ve her öğün için 400 kişilik sıcak yemek çıkarılmıştır. Afet bölgesinde 250 kız çocuğu, 250 erkek çocuğu ve 300 bebek kıyafeti dağıtımı yapıldı; ilçeye 480 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı ile 250 adet battaniye ve 100 adet yatak gönderilmiştir" denildi.

HASAN DURNA