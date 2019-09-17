Denizli’nin Çameli ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangın bugün 13.30 sıralarında Çameli ilçesi Elmalı mahallesi Kötrüm mevkiinde meydana geldi. Ramazan Kök'e ait ahırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Gelen ihbara Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Orman İtfaiyesi müdahale etti. Ahırda hayvan bulunmadığı içerisinde ot ve samanların yandığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahale etmesinin ardından söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
Denizli'de çıkan yangında bir ahır kül oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.