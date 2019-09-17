Denizli'de çıkan yangında bir ahır kül oldu

Denizli’nin Çameli ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın bugün 13.30 sıralarında Çameli ilçesi Elmalı mahallesi Kötrüm mevkiinde meydana geldi. Ramazan Kök'e ait ahırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Gelen ihbara Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Orman İtfaiyesi müdahale etti. Ahırda hayvan bulunmadığı içerisinde ot ve samanların yandığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahale etmesinin ardından söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA