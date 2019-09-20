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’de arabasıyla şarampole yuvarlanan öğretmen yaralandı

Denizli’de arabasıyla şarampole yuvarlanan öğretmen yaralandı

20.09.2019, 16:50

'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğretmen sürücünün kullandığı otomobil şarampole uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Özlüce Mahallesi istikametine giden Serap Ş. yönetimindeki 20 AAC 192 plakalı otomobil, sürücüsünün Habipler mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine, 112 Sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serap Ş., Kale'de yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan Serap Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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