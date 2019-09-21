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'de ağabeyi kendisini uyaran kardeşini tüfekle yaraladı

Denizli'de ağabeyi kendisini uyaran kardeşini tüfekle yaraladı

21.09.2019, 17:39

’de, alkollü olarak eve gelen şahıs, kendisini ‘niçin alkollü ve geç geliyorsun’ diyerek uyaran kardeşini tüfekle baldırından vurdu. Olayın ardından şahıs gözaltına alınırken, ağabeyinin vurduğu kardeşi ise hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Sadık L., (36), gece geç saatlerde eve alkollü olarak geldi. Bunu gören kardeşi Süleyman L. (28) ise ağabeyini uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddialara göre, evde bulunan tüfeği alan Sadık L., kardeşinin üzerine ateş açtı. Süleyman L., açılan ateşte sol baldırında vuruldu. Ardından aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Süleyman L., olay yerine gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Süleyman L.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kardeşini tüfekle vuran ve alkollü olduğu öne sürülen Sadık L. ise olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

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