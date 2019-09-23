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'de devrilen kamyonetteki nektar dolu bidonlar yola savruldu

Denizli'de devrilen kamyonetteki nektar dolu bidonlar yola savruldu

23.09.2019, 10:26

’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan nektar yüklü kamyonet devrildi. Kazada 80 bidon nektar yola savrulurken, yolda trafik bir süreliğine aksadı.

Kaza, Denizli-İzmir karayolu üzerinde Sadıkoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin İşlemek idaresindeki 09 NE 394 plakalı kamyonet sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi. Kazada kamyonetin devrildiği yönden gelen Nurullah Yılmaz yönetimindeki 07 E 3828 plakalı tır ile Remiz Arınık'ın kullandığı 20 BE 036 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Devrilen kamyonetteki bidon içerisindeki nektarlar yola savrulurken, yolda bidonlar dolayısıyla trafik bir süreliğine aksadı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

İHA

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