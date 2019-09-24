Denizli'de freni boşalan otobüs, iş yerine girdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, eğimli yolda park halindeyken freni boşalan belediye otobüsü, geriye hareket edip bir apartmanın zemin katındaki boş iş yerine girdi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşıyan 20 BB 052 plakalı belediye otobüsünün ismi öğrenilemeyen şoförü, aracını, 114 Sokak üzerine park etti.
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