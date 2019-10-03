Kabus dolu 10 yıl!

Denizli'de 54 yaşındaki iki çocuk babası Allaaddin Gümüş'ün 10 yıldır başına gelmeyen kalmadı. 9 yıl ev tekstili ürünleri pazarlayan Gümüş, önce işlerini kaybetti sonra karısı vuruldu

Denizli'de 54 yaşındaki iki çocuk babası Allaaddin Gümüş'ün 10 yıldır başına gelmeyen kalmadı. 9 yıl ev tekstili ürünleri pazarlayan Gümüş, 2009 yılında mermer işine girdi. 4 yıl sektörde faaliyet gösteren Gümüş, 15 kişiye istihdam sağladı. İşleri rast gitmeyen Gümüş, 1 milyon TL batırarak işyerini kapattı. Gümüş, Gazi Bulvarı üzerinde 1.5 yıl simit satarak geçimini sağladı. Simitçiliği bırakan Gümüş, 'Fatih Lokantası' ismiyle işyeri açtı. Yaklaşık 9 ay açık kalan restoran 100 bin TL zararla kapandı. Geçen hafta Pamukkale ilçesinde kızının evine torun bakmaya giden Alaaddin Gümüş'ün eşi Sevgi Gümüş, balkonda otururken yanlış hedef alan saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Sevgi Gümüş'ün tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor.

HASAN DURNA