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'de kamyonda 456 litre etil alkol yakalandı

Denizli'de kamyonda 456 litre etil alkol yakalandı

04.10.2019, 17:45

’de jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonda 456 litre etil alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı bir istihbarat üzerine Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi girişinde bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler bidonlar içerisinde kaçak içki üretiminde kullanılan 456 litre etil alkol ele geçirdi. Olay sonrası 1 kişi gözaltına alındı.

İHA

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