Denizli’de jandarma ekipleri durdurdukları bir kamyonda 456 litre etil alkol ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı bir istihbarat üzerine Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi girişinde bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler bidonlar içerisinde kaçak içki üretiminde kullanılan 456 litre etil alkol ele geçirdi. Olay sonrası 1 kişi gözaltına alındı.
İHA
Denizli'de kamyonda 456 litre etil alkol yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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