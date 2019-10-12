Denizli'de 22 yaşındaki üniversiteli gencin kaldığı apart dairesinde siyanür içerek intihar ettiği ileri sürüldü. Gencin siyanür içerek intihar ettiği iddiası üzerine olay yerine AFAD'a bağlı özel teçhizatlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Savunma (KBRN) ekipleri sevk edildi. Gencin cenazesini KBRN ekipleri çıkardı.
Olay, sabaha karşı Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerindeki apartta meydana geldi.
İddialara göre, akşam saatlerinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü ikinci öğretim öğrencisi E.C.A (22) isimli çocuklarından haber alamayan ailesi durumu birlikte kaldığı ev arkadaşına bildirerek yardım istedi.
Denizli’de korkunç ölüm! Üniversite öğrencisi siyanür içerek intihar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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