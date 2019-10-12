Pamukkale turizmi altın yılını yaşıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, yılın ilk 9 ayında 2 milyon 228 bin turisti konuk etti. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale için bu senenin 'altın yıl' olduğunu belirtti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, yılın ilk 9 ayında 2 milyon 228 bin turisti konuk etti. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale için bu senenin 'altın yıl' olduğunu belirterek, "2023'te 5 milyon turist hedefimize ulaşmak adına çalışmalarımız sürecek" dedi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale ören yeri, doğal güzelliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alıyor.