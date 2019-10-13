Pamukkale kültür ve sanatın başkenti olacak

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki “İlçemizin daha iyi tanıtımı için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Düzenlediğimiz tüm etkinlik, şenlik ve festivallerde en öne hep beyaz cennet Pamukkale’yi koyuyoruz” dedi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Türkiye ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan UNESCO'nun da Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, kırmızı şifalı suyuyla ünlü Karahayıt'ın ilçe sınırları içinde bulunduğunu, ilçeye daha çok yerli ve yabancı turist çekmek için tanıtım ve etkinlik atağına devam ettiklerini söyledi. Seçimden bu güne yapılan çalışmaları anlatan Başkan Örki, Yeni Asır'ın sorularını yanıtladı.



İLK KEZ DÜZENLEDİĞİNİZ RALLİ FESTİVALİ NASIL GEÇTİ?

Dünya'da eşi olmayan Pamukkale'nin tanıtımı için belediye olarak Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası işbirliği ile 38 aracın, 76 pilotun katıldığı ralli düzenledik. Pamukkale Rallisi, büyük beğeni topladı. İlk kez düzenlediğimiz ralli halkımızca da çok beğenildi. Bu ralli ile dünya genelinde bu sporla ilgilenen herkese Pamukkale'yi tanıtmış olduk.



AYNI BÖLGEDE VOSVOS FESTİVALİ'DE YAPTINIZ. BU ETKİNLİKTE NELER YAŞANDI?

Bu yıl ikinci kez Vosvos Festivali'ne ev sahipliği yaptık. 15 şehirden katılan 100'e yakın vosvos tutkunu ile çok güzel vakit geçirdik. Kamplı yapılan festivalimiz aynı zamanda Pamukkale gibi Karahayıt'ın tanıtımı için de önemliydi. Festivalimiz çok renkli ve güzeldi. Pamukkale'mizde çadır ve kamp turizminin de yaygınlaştırılması için bir mücadele içerisindeyiz.



ÇOCUKLAR İÇİN NE GİBİ ETKİNLİKLER DÜZENLEDİNİZ?

Sempati Hayvanları Koruma Derneği işbirliğiyle "Denizli Pati Festivali"ni düzenledik. Festivalde çeşitli etkinlikler ve köpekler arası güzellik yarışması yaptık. Dolu dolu çok güzel bir festival oldu. Çocuklarımızı da unutmadık. Yaz tatilinde Kuran Kursu'na katılan bin çocuğumuzu Sokak Hayvanları Barınma Merkezi'ne götürerek hayvanlarla tanışmalarını sağladık.



ÇOCUKLARA YÖNELİK BAŞKA PROGRAMLAR VAR MI?

Mutlu İnsanların Kenti, Pamukkale' sloganıyla yola çıktık. Çocuklarımızın yaz tatilinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. "Mahallemizde Şenlik Var" etkinliklerine 15 bin çocuğumuz katıldı. Tüm misafirlere ikramlarda bulunduk. Satrançtan, halk oyunlarına, yabancı dil kurslarından, futbol kurslarına kadar birçok eğitici ve eğlenceli etkinlik düzenledik.



BELEDİYE OLARAK EĞİTİM VE ÖĞRETİME NASIL DESTEKLER VERİYORSUNUZ?

Okulların bahçe düzenlemesi ve tamirat işlerini yapıyoruz. Aldığımız meclis kararıyla 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı yapacağız. Ortaokuldakilere aylık 75 TL, lisedekilere 100 TL destek sağlayacağız. Evde temizlik hizmetlerine de büyük önem veriyoruz. Yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın yaşamlarına dokunarak, yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz.



ZAFER HAFTASI SERGİMİZ ÇOK BEĞENİLDİ

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisini açtık. Şehitlerimizin ve gazilerimizin geride kalan eşyalarını Denizlililere gösterdik. Sergimiz ilgiyle takip edildi.



'ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERDİK'

Başkan Örki, ilçede asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, "Tüm mahallelerde alt yapı üst yapı ve tamirat çalışmalarımız sürüyor. Bazı sokakların asfaltını yeniledik" dedi.

HASAN DURNA