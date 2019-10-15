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Cinayetin altından ‘yasak aşk’ çıktı

Cinayetin altından ‘yasak aşk’ çıktı
Giriş Tarihi: 15.10.2019

'nin Buldan ilçesinde 5 yıl önce öldürülen 'in, eşi ile yasak aşk yaşayan akrabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 yıl önce öldürülen Hacı Veli Taşdöğen'in, eşi Ayşe Taşdöğen ile yasak aşk yaşayan akrabası Arif Taşdöğen tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ayşe ve Arif Taşdöğen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hacı Veli Taşdöğen 4 Ağustos 2014 tarihinde arazisinde sulama yapacağı esnada tüfek ile vurularak öldürüldü.

TV'YE DE ÇIKTILAR

Ailesi 5 yıldır çözülemeyen bu cinayetin aydınlatılması için TV kanalında yayınlanan programa başvurdu. Program süresince Hacı Veli Taşdöğen cinayetinde yaptığı çelişkili açıklamalarla en çok dikkat çeken kişi eşi Ayşe Taşdöğen oldu. Taşdöğen'in yakın arkadaşı Arif Taşdöğen ile Ayşe Taşdöğen arasında ilişki olduğu da gündeme geldi. Çelişkili konuşmaları üzerine ekipler tarafından gözaltına alınan Ayşe Taşdöğen ve Arif Taşdöğen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HASAN DURNA

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