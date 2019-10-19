‘Denizli dünyanın gözbebeği kentimiz’

Denizli Valisi Hasan Karahan, sanayi, tarım, turizm ve ihracat şehri Denizli’nin hızlı büyüdüğünü belirterek, “Tekstilin başkenti, müteşebbis ruhlu ve yardımsever insanlarıyla kentimiz tüm dünyanın gözbebeğidir” dedi

Denizli'de iki yıl önce göreve başlayan Vali Hasan Karahan, tekstilin başkenti, müteşebbis ruhlu ve yardımsever insanlarıyla Denizli'nin tüm dünyanın gözbebeği olduğuna dikkat çekti. Vali Karahan "Denizli, ülkemizin lokomotif illerinden biridir. Denizli ekonomisini oluşturan ana sektörler: sanayi, tarım, madencilik ve turizmdir. Sanayi sektöründe üretim ve ihracat kalemlerini hazır giyim ve konfeksiyon, taşıt araçları ve yan sanayisi, elektrik-elektronik, makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, demir çelik ürünleri, çimento ve toprak ürünleri, değerli maden ve mücevherat; tarım sektöründe tekstil ve hammaddeleri, deri ve deri mamulleri, halı; madencilik sektöründe ise madencilik ürünleri oluşturmaktadır. Kaliteli üretim yapan Denizli'nin girişimci insanları ürettiği ürünlerini dünyaya ihraç etmektedir. Kazandığı parayı yine kent için harcayan Denizlili hayırseverler eğitim ve öğretime de tam destek vermektedir" dedi.



ÜRETİM VE İHRACATTA



Vali Karahan, kentte yapılan hizmetler, başlatılan projeler ve kent ekonomisiyle ilgili olarak Yeni Asır Gazetesi Denizli Muhabiri Hasan Durna'nın sorularını yanıtladı.



Denizli'nin gelişen sektörleri nelerdir? Gelişmişlik seviyesi nedir?

Türkiye'nin 2. büyük mermer havzası ilimizdedir. Tekstil ve mermer ağırlıklı üretim ve ihracat yapısına sahip olan Denizli'de gelişmeye açık daha pek çok sektör mevcuttur. Her konuda girişimcilik örneği sergileyen Denizli insanının ülkemiz ekonomisine yapmış olduğu katkılar hepimizin malumu. Oluşturulan uyumlu çalışma atmosferi ile geleceğin Denizli'sini oluşturmaya çaba göstermekteyiz. Bugün Denizli Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik sıralamasında 10'ncu sırada yer almıştır.



OSB'LER HIZLA BÜYÜYOR



Denizli'nin organize sanayi bölgeleri hakkında bilgi verir misiniz? Ne kadar personel istihdam ediliyor?

Organize Sanayi Bölgesinde 183 adet parselde 185 firma üretim yapmaktadır. OSB'de yaklaşık 25 bin kişi çalışmaktadır. Çardak Organize Sanayi bölgesi devletten hiçbir finansman desteği alınmaksızın gerçekleştirildi. Burası Türkiye'deki ilk özel OSB unvanına sahiptir. Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas OSB ülkemizin ilk jeotermal Tarıma Dayalı ihtisas OSB'sidir. Honaz'da Makine İhtisas OSB kurulması çalışmalarına başlanmıştır. OSB'ler hızlı gelişme kaydetmiştir.



TARIMDA BÜYÜK GELİŞME



Denizli verimli tarım arazilerine de sahip. Tarımın il ekonomisine katkısı ne kadardır? Kaç çiftçi ailesi tarımla uğraşmaktadır?

İlimizde sanayi ve tarım birbirine entegre olmuş, gerek sulu tarımda gerekse sanayide büyük gelişmeler sağlanmıştır. Denizli ili özellikle son yıllarda tekstilde göstermiş olduğu başarıyı yavaş yavaş tarım ve hayvancılık alanına yöneltmektedir. Tekstilden sonra tarım ve hayvancılık yatırımları da gelecek için umut vermektedir. İlimizde 47 bini kayıtlı 10 bini kayıtsız olmak üzere toplam 57 bin civarındaki çiftçi ailesi tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. İlimizden 2018 yıl sonu itibarıyla 4,5 milyar TL' lik tarım ürünü ihraç edilmiştir. Denizli'de üreticiler ve müteşebbisler tarafından kurulan bin 606 dekar sera varlığı bulunmaktadır. Tarımsal yatırımlardaki artış dikkat çekicidir.



TURİZMDE ALTERNATİF ÇOK



Denizli UNESCO'nun dünya miras listesinde yer alan Pamukkale'ye de sahip bir şehir. Yerli ve yabancı turistlerin Denizli'ye ilgisi nasıl?

Denizli, sanayi ve ticaret hamlelerinin yanı sıra, sahip olduğu eşsiz doğa harikası Pamukkale sayesinde turizm sektöründe de önemli bir merkez haline gelmiştir. 2018 yılsonu itibariyle toplam 4 milyon 820 bin turist ilimizi ziyaret etmiştir. Denizli ve çevresi, yerli ve yabancı turistlere, inanç, mağara ve yayla turizmi gibi alternatifler sunacak yapıdadır.



EĞİTİM SAĞLIKTA YENİ YATIRIMLAR



Denizli'nin eğitim ve sağlık alanındaki yatırımları nelerdir?

İlimizde eğitim ve sağlık yatırımları artıyor. 2019 yılı Haziran ayı itibarıyla Denizli' de 789 okul, 10 bin 288 derslik, 14 bin 458 öğretmen ve 189 bin 541 öğrenci ile eğitim öğretim çalışmaları yürütülmektedir. Pamukkale Üniversitesinde 16 fakülte, 6 enstitü, 6 (4 yıllık) yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 39 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. İlimizde 2019 Haziran sonu itibarıyla 115 ambulans ile sağlık hizmetleri verilmekte olup, bunlardan 96'sı acil yardım ambulansı, 5'i özellikli ambulans, 14'ü hasta nakil ambulansıdır.

HASAN DURNA