14 bin liralık ilaç mücadelesini kazandı

İlaçları SGK tarafından karşılanmayan kanser hastaları için Denizli'de açılan davadan önemli bir karar çıktı. Denizli'de, akciğer kanseri tedavisi gören 65 yaşındaki Ümmü K, aylık dozu 14 bin TL olan kanser ilacının karşılanması için hukuki mücadele başlattı.

İlaçları SGK tarafından karşılanmayan kanser hastaları için Denizli'de açılan davadan önemli bir karar çıktı. Denizli'de, akciğer kanseri tedavisi gören 65 yaşındaki Ümmü K, aylık dozu 14 bin TL olan kanser ilacının karşılanması için hukuki mücadele başlattı. Açılan davada mahkeme heyeti, ihtiyati tedbir kararı alarak SGK'nın akciğer kanseri tedavisinde öneme sahip ilacın desteklenmesinin önündeki engeli kaldırdı. Ümmü K'nın avukatı Mehmet Onur Arslan, diğer kanser hastalarının da nivolumab etken maddeli ilacı kullanabilmesi için bu kararın önemli olduğunu belirtti.



BEDELSİZ TEMİN İÇİN



Denizli 4. İş Mahkemesi'nin tedbir kararının SGK'ya ulaştığını ifade eden Arslan, "Bu tedbir sayesinde ilacın bedelsiz olarak SGK'dan temini mümkün oldu. Karar emsal teşkil edecek. Kanser hastaları ilacın bedelini karşılamak için büyük maddi sıkıntı yaşıyordu. İlacın SGK tarafından ücretsiz olarak karşılanmasının önünün açılması kanser hastalarına müjde oldu" dedi. Konuyla ilgili davanın ilk duruşması ise Denizli 4. İş Mahkemesi'nde 4 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.