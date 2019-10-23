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'un eski başkanı silahla kulübü bastı

Denizlispor'un eski başkanı silahla kulübü bastı

23.10.2019, 14:08 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019,14:11

Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen, son olarak Fenerbahçe maçında hakemlerin yönetimine tepki gösteren Yukatel 'da yönetim bu konularda basın toplantısı düzenlediği esnada şok bir olay yaşandı.

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