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'de operasyonu: 9 gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

25.10.2019, 17:12

'nin Pamukkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 510 gram bonzai, 3 ecstasy hap ve 5 gram madde metamfetamin ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getrileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, uyuşturucu maddelerin getirilip, satışının yapılacağı evi tespit etti. Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki eve bugün saat 01.00'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sevkiyatın yapıldığı belirlenen minibüste yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 510 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda da 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile 3 ecstasy uyuşturucu hap bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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