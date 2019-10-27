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Çardak’ta evleri bitiriliyor

Çardak’ta TOKİ evleri bitiriliyor
Giriş Tarihi: 27.10.2019

 Büyükşehir Belediye Başkanı , Çardak'ta depremden etkilenen vatandaşlar için yapımına devam edilen konutlarını inceledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak'ta depremden etkilenen vatandaşlar için yapımına devam edilen TOKİ konutlarını inceledi. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte yaraları sardığına dikkati çeken Başkan Zolan, "İnşallah kısa bir süre sonra TOKİ konutları vatandaşlarımıza tahsis edilecek" dedi. Çardak Kaymakamı Kerem Türker ve Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz'la bir araya gelen Zolan, "Kira yardımı bitmeden inşallah vatandaşlarımız TOKİ konutlarına kavuşmuş olacaklar. Konutlar 2 yıl ödemesiz olacak. Ödemesi 20 yıl faizsiz, eşit taksitte yapılacak" dedi.

HASAN DURNA

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