Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kaymakamlık tarafından 'Sigarasız Mahalle' projesi hayata geçirildi. Güzelpınar mahallesinde ilk sigarayı bırakan ise mahalle muhtarı oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kaymakamlık tarafından 'Sigarasız Mahalle' projesi hayata geçirildi. Güzelpınar mahallesinde ilk sigarayı bırakan ise mahalle muhtarı oldu. Programa Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ve vatandaşlar katıldı. Programda "Harap etti tütün beni" şiiri dinlendi. Güzelpınar Muhtarı Ergün Gürsoy "Bugün itibarı ile sigarayı bırakıyorum" diyerek sözünü yerine getirdi. Kadınları temsilen konuşan Gülnaz Uçar sigarayı bırakanları kutlarken, 4. sınıf öğrencisi Yasemin Ergin ise babasının sigara içmesinden şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, "Mahalleli dağları kekik kokan Güzelpınar sigara dumanı kokmasın diyerek hayalini gerçekleştirdi" dedi.

SEBAHATTİN ALP