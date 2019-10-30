40 kilo veren diyetisyen, hastalara örnek oldu

Denizli'de çocukluğundan beri fazla kilolarıyla mücadele eden ancak bir türlü kilo veermeyen, diyetisyenliği meslek olarak seçen Şerife Özkan, 9 yılda beslenmesini düzenleyip, spor yaparak 40 kilo verdi. 65 kiloya kadar düşen Özkan, obezite ile mücadele eden hastalara örnek olup, "Kilo vermek, sabır işidir. Hastalar kısa vadede çok kilo vermek ister. Uzun vadede kişiye uygun bir diyet programıyla yaşam tarzı değişikliğine giderek, hayatına hareket katarak, sağlıklı bir şekilde kilo verilebilir" dedi.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nde diyetisyen olarak çalışan 39 yaşındaki evli, bir çocuk annesi Şerife Özkan, çocukluk döneminde fazla kilolarıyla mücadele etti ancak bir türlü ideal kilosuna ulaşamadı. 100 kiloyu aşan Özkan, yaşadığı kilo problemi nedeniyle meslek olarak da diyetisyenliği seçti. Üniversite sınavına girip, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetetik Bölümü'nü kazandı. Özkan, üniversite yıllarında kilo verse de sonraki yıllarda tekrar kilo almaya başladı. Mezun olmasının ardından 2009 yılında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nde diyetisyen olarak göreve başlayan Şerife Özkan, aynı yıl doğum da yaptı. Doğumdan sonra 105 kiloya kadar çıkan ve o gün bir kez daha zayıflamaya karar veren Özkan, beslenmesini düzenleyerek ve hareketi artırarak 40 kilo verdi. Şerife Özkan şimdi de kendi deneyimlerini Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nde hastalara aktararak, onların uzun sürede sağlıklı kilo vermeleri ve bir daha aldırmamaları üzerinde çalışıyor.Dış görünüşünün mesleğini yaparken kendisine bir engel olmadığını fakat gelen hastaların karşısında obez birini görünce ön yargı ile yaklaştığını söyleyen Diyetisyen Şerife Özkan, "Kiloluyken hastanede çalışmaya başladığımda hastaların kendi aralarında benim kilolu olduğumu söylediklerini ve onları zayıflatamayacağımı düşündüklerini fark ettim. Hastalarım uyguladığım diyet programları ve yaşam standartlarındaki değişikliklerle kilo verdiklerini gördüler. Evet, ilk diyetisyene geldiklerinde bir ön yargı oluyor. Önce bu ön yargıyı kırdım. Kilo verdiğimde benim bilgilerim, düşüncelerim, uyguladığım diyet programı değişmedi. Sadece dış görüntümün değişmesi hastaların üzerinde olumlu etki yaparken, bana inançları da arttı" dedi.Özkan, obezitenin her evresini yaşadığını, çocukluk döneminden başlayarak ergenlik ve yetişkinlik dönemlerde de kiloyla mücadele ettiğini ifade ederek, "Kilolu hastalarımız yaşam tarzlarında değişiklik yapmadan kilolarından kurtulmak ister. Öncelikle yaşam tarzlarında değişiklik yapmadan kilo veremeyeceklerini kabul etmeleri lazım. Mucize bir besin, mucize bir ilaç bulunmamaktadır. Ayrıca kilo vermek, sabır işidir. Hastalar kısa vadede çok kilo vermeyi ister. Fakat bu verilen kilolar da kısa vadede geri alınır. O yüzden uzun vadede kişiye uygun bir diyet programıyla yaşam tarzı değişikliğine giderek, hayatına hareket katarak, sağlıklı bir şekilde kilolarını verilebilir ve bu sürdürülebilir olur" dedi.