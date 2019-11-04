Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan 20 AUB 98 plakalı otomobilin sürücüsü, götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
04.11.2019, 21:43
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan 20 AUB 98 plakalı otomobilin sürücüsü, götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Denizli Pamukkale'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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