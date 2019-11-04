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Pamukkale'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli Pamukkale'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

04.11.2019, 21:43

'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan 20 AUB 98 plakalı otomobilin sürücüsü, götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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