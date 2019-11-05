Dört ilçede dokuz deprem

Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Denizli'de deprem hareketliliği başladı. Gece saatlerinden itibaren Bozkurt, Çardak, Serinhisar ve Çivril'de depremle sallandı.

Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Denizli'de deprem hareketliliği başladı. Gece saatlerinden itibaren Bozkurt, Çardak, Serinhisar ve Çivril'de depremle sallandı. Dört ilçe gece 22.09'dan itibaren dokuz kez sallandı. Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Denizli Şube Başkanı Dr. Barış Semiz, "Büyük depremlere tetikleyecek bir durumu yok. Yaşanan depremler bana göre fay hatlarının enerjilerini atmaya yönelik küçük depremlerdir" dedi.

HASAN DURNA