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Serinhisar Belediye Başkanı , 'den istifa etti

Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'den istifa etti

17.11.2019, 17:41

'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı , 'nden istifa ettiğini bildirdi. Başkan Gemi, partiden ayrılma nedenini daha sonra açıklayacağını duyurdu.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini bildirdi.

Hüseyin Gemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istifasını CHP İlçe Başkanlığına teslim ettiğini söyledi.

Gemi, "Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

AA

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