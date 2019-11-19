‘Çal Karası pekmezi ilaç diye satılmalı’

Cumhurbaşkanlığı Gıda Politikaları Üst Kurul Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, Denizli’nin Çal Karası üzümü ve pekmezinin adeta eczanede satılması gereken bir ilaç olduğunu söyledi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise “e-ticarete hazırız” dedi

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kurul Üyesi, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu, Çal Karası üzümü ile pekmezinin adeta eczane raflarında ve aktarlarda satılması gereken bir ilaç olduğunu söyledi. Denizli'nin Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ı ziyaret eden Ramazanoğlu, "Cumhurbaşkanlığı'nda görev yaptığım kurum, Çal üzümünü özel gündemine alacak" derken, Başkan Akcan, "Çal'ın yerel ürünleri e-ticaret sistemiyle 2020'de pazarlanmaya başlayacak" diye konuştu.



'POTANSİYELİMİZ MEVCUT'



Çal ilçesinde Başkan Fethi Akcan ve bir grup heyetle görüşen Sema Ramazanoğlu, ilçenin sosyo-ekonomik yapısıyla ilgili bilgiler aldı. Başkan Akcan, "Çal'ın en önemli sorunu sürekli göç veriyor olması. İnsanlarımız para kazanırsa göç etmezler. 19 bin kişinin yaşadığı ilçemizde 30 bin kişinin yaşayabilmesi için alt ve üst yapımız ile konut sayımız yeterlidir. Tersine göç için devletimiz kırsal alanda yaşamak isteyen insanlarımızı teşvik etmelidir. Biz daha fazla göç vermemek için Çal'da önemli çalışmalar yapıyoruz ama devlet desteğine ihtiyacımız var" dedi.



"AKADEMİK DESTEK ALACAĞIZ"



Ramazanoğlu ise ilçenin Çal Karası üzümü ile pekmezinin çok değerli olduğuna değinerek, "Çal Karası üzümü ile pekmezi, eczanelerin raflarında yer almalı. İlaç niyetine eczaneler ve aktarlarda satılmalı. Bu üzümdeki kalori, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, potasyum, kalsium ve demir oranları insan sağlığına çok faydalı. Çal Karası mucize bir üzüm. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile görüşeceğim. Çal'a akademik destek sağlayacağız. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kurulu gibi önemli bir kurum ve şahsım, Çal Karası üzümü ve pekmezi gibi yerli ve milli bir ürünümüzün marka değerini yükseltmek için elinden geleni yapacak" diye konuştu.



"ÇAL KARASI'NI MARKA YAPTIK"



Akcan, "Çal Karası üzümü için 4 yıl önce coğrafi işaretleme başvurusunda bulunduk. Yakında müjdeli haberi alacağımızı düşünüyorum. Üzüm, pekmez, sirke, bamya gibi yerel ürünlerimizi dünyanın her tarafına e-ticaret sistemiyle pazarlamayı hedefliyoruz. Çal Karası markasıyla ilçemizi dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.