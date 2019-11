Doluluk yüzde 100

Eşsiz doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Pamukkale'de, 'ara tatil' bereketi yaşanıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki travertenleriyle ünlü Pamukkale'deki otellerde doluluk oranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez uygulanan ara tatil nedeniyle yüzde 100'e ulaştı.

Eşsiz doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Pamukkale'de, 'ara tatil' bereketi yaşanıyor.



GÜNLER ÖNCE DOLDU



UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki travertenleriyle ünlü Pamukkale'deki otellerde doluluk oranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez uygulanan ara tatil nedeniyle yüzde 100'e ulaştı. 15 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayan ve 25 Kasım'da sona erecek ara tatil nedeniyle Pamukkale'deki oteller, günler öncesinden yapılan rezervasyonlarla doldu. Travertenleriyle dünyaca ünlü beyaz cennette, yerli- yabancı turistlerin yoğun ilgisi dolayısıyla otellerdeki doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Pamukkale'ye gelen yerli turistler, otellerdeki termal havuzlara girip, travertenlerde dolaşarak, sıcak suyun keyfini çıkardı. Özellikle Pamukkale'yi daha önce görmeyen çocuklar, ara tatilde beyaz travertenlerin üzerinde yürümenin mutluluğunu yaşadı. Bazı turistler de yaz, kış sıcaklığı 36 derece olan, içerisinde tarihi sütunların bulunduğu antik havuzda yüzme deneyimini yaşadı.



"HAYRAN KALDIK"



Ara tatilde Pamukkale'yi ziyaret eden turistlerden Fatma Tetik, "Pamukkale bir doğa harikası. Ara tatilde burayı görmek istedik. Travertenlere hayran kaldım" dedi. Bodrum'dan tatil için Karahayıt'a gelen Muhammet Can ise, "Pamukkale'nin şifalı sularından faydalanmak için geldik. Burada her şey çok güzel. Travertenlerin üzerinde yürüyüp, Hierapolis Antik Kenti'ndeki kalıntıları görme fırsatı yakaladık" diye konuştu.



'EN İYİ TATİL SEÇENEKLERİ ARASINDA'



Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, doluluk oranlarının turizmciler için sevindirici olduğunu söyledi. Pamukkale'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle Türkiye'nin en iyi tatil seçeneklerinden biri olduğunu belirterek, "Ara tatil, yerli turist hareketini arttırdı. Bölgemize de yoğun bir ziyaretçi talebi oldu. Termal turizmde önemli bir nokta olan Karahayıt'a da yoğun bir talep gerçekleşti.



Otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 100 seviyesine ulaştı. Pamukkale'ye gelen turistler tatillerini dolu dolu geçirebiliyor. 'Beyaz cennet'in eşsiz güzelliğini yerinde görebilme şansı yakalayan turistler, paraşüt ve balon turları ile adrenalin yaşayabiliyor" dedi.