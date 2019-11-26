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Çardak'ta deprem! İşte 26 Kasım son depremler

Denizli Çardak'ta deprem! İşte 26 Kasım son depremler

26.11.2019, 23:17 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019,23:26

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre saat 23.03'te 'nin Çardak ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

26 KASIM AFAD SON DEPREMLER!

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