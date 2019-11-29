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Başka Hayatlar için harçlık biriktirdiler

Başka Hayatlar için harçlık biriktirdiler
Giriş Tarihi: 29.11.2019

koordinesinde Müdürlüğü ile () tarafından hazırlanan 'Başka Hayatlar da Var' projesine katılan öğrenciler, harçlıklarıyla biriktirdikleri 6 bin 885 lira ayni ve bin 145 lira nakdi bağışlarını, PASVAK Aşevi'ne teslim etti.

Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisi koordinesinde Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) tarafından hazırlanan 'Başka Hayatlar da Var' projesine katılan öğrenciler, harçlıklarıyla biriktirdikleri 6 bin 885 lira ayni ve bin 145 lira nakdi bağışlarını, PASVAK Aşevi'ne teslim etti.

HAYIRSEVERLER İŞBAŞINA

Bağış teslim törenine Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz, yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Denizlili hayırseverlerin bağışları ile PASVAK Aşevi'nin her gün ihtiyaç sahibi bin 250 aileye sıcak yemek temin ettiğini belirten Topuz "Komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifi doğrultusunda hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyoruz. Daha çok insanımızın hayatına dokunmak için Merkezefendi'de yeni binamızın inşaatı srüyor. Hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz. Pamukkale Kaymakamlığı ile yürüttüğümüz projeyle ihtiyaç sahibi insanların hayatlarına dokunmanın yanında, gençlerimizin hayatlarına dokunmaya da gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin yaptığı bağışı çok değerli buluyoruz. Hepsine PASVAK ailesi olarak teşekkür ediyorum" dedi.

HASAN DURNA

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