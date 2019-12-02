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'de operasyonuna 2 tutuklama

Denizli'de FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

02.12.2019, 17:32 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019,17:33

'de Fetullahçı Terör Örgütüne () yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ekiplerce yakalanan 9 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin ankesörlü telefonla, örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA
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