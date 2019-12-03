Denizli'de 3,8 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20.55'te yaşanan deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.55'te Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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