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'de silahlı kavga kanlı bitti! Firari saldırgan teslim oldu

Denizli'de silahlı kavga kanlı bitti! Firari saldırgan teslim oldu

03.12.2019, 17:24

'nin Pamukkale ilçesindeki oto kiralama dükkanında çıkan kavgada, iş yeri sahibi (57) ile oğlu (33) ve tabancayla vurularak, yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Ünal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, ilçeye bağlı Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'ndaki oto kiralama dükkanında, iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Ahmet Ünal ile oğlu Ali Ünal ve Ersin Özkan, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan ve hayati tehlikesi olan Ahmet Ünal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de oto kiralama dükkanında silahlı çatışma

POLİSE TESLİM OLDU

Kavgaya karışıp, olay yerinden otomobille kaçtığı belirtilen Mustafa E. ise polis merkezine gidip, teslim oldu.

DHA

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